Lagrimas Azules – Concert de jazz flamenco Aire Bikini Le Pellerin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lagrimas Azules – Concert de jazz flamenco Aire Bikini, 2 juillet 2022, Le Pellerin. 2022-07-02 En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l’espace culturel René-Cassin (rue de la Jouardais)

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : oui Bar et restauration sur place – Par l’association Cap ô Pellerin Tout public En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l’espace culturel René-Cassin (rue de la Jouardais) FESTIVAL JAZZ EN LOIRE – Du 1er au 3 juillet Fondé par Geoffrey Tamisier, l’un des trompettistes les plus capés de l’hexagone, ce magnifique quartet de jazz-flamenco à huit mains, une bouche et deux pieds, compte dans ses rangs le grand accordéoniste basque, Didier Ithursarry, Laurent Jaulain, guitariste flamenca hors pair et la danseuse, Rachel Guégan «La Nubita». Entre reprises, compositions originales, et improvisations, le concert de Lagrimas Azules embarque le public dans un univers où les repères sont subtilement dépassés pour laisser place à une belle fusion entre la musique, le rythme et la danse. Aire Bikini Le Pellerin 44640

http://www.ville-lepellerin.fr http://www.ville-lepellerin.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Aire Bikini Adresse Quai du Docteur Provost Ville Le Pellerin Age maximum Tout public lieuville Aire Bikini Le Pellerin Departement Loire-Atlantique

