L’agriculture urbaine : une réponse aux besoins de la transition écologique ? Campus Beaulieu – Bâtiment 2A, 21 février 2022, Rennes.

L’agriculture urbaine : une réponse aux besoins de la transition écologique ?

Campus Beaulieu – Bâtiment 2A, le lundi 21 février à 14:00

Colloque organisé par APIMED, Association Pour le maintien de l’Initiative des Étudiants du Master ED (Environnement-Droit) de l’Université de Rennes 1 (OSUR). L’évènement débutera à 14h par une conférence envisageant les aspects politiques, écologiques, juridiques, et techniques de l’agriculture urbaine. Dans un deuxième temps, à partir de 16h30, deux tables rondes de 30 minutes chacune, offriront la possibilité d’échanger sur plusieurs projets d’agriculture urbaine, en plus petit comité. Vous aurez l’occasion d’échanger avec des associations rennaises et des sociétés d’agriculture urbaine, des élus locaux, des enseignants-chercheurs afin de partager idées, expériences et savoir-faire autour de l’agriculture urbaine. La conférence se déroulera en amphi C et les tables rondes se dérouleront en salles 315, 316, 317 et 318.

Pré-inscription

L’évènement débute par une conférence envisageant les aspects politiques, écologiques, juridiques, et techniques de l’agriculture urbaine.

Campus Beaulieu – Bâtiment 2A 263 avenue du Général Leclerc Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T19:00:00