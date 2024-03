L’AGRICULTURE POUR QUOI ÇA POUSSE ? Gien, mardi 19 mars 2024.

10 CONFÉRENCES TEMPS D’ÉCHANGES L’AGRICULTURE POUR QUOI ÇA POUSSE ?

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Mangeons Loiret , la Chambre d’agriculture et le Conseil départemental du Loiret organisent, avec le soutien de l’Association des Maires du Loiret, 10 conférences territoriales sur le thème L’agriculture, pour quoi ça pousse ? .

Ces conférences auront pour ambition de faire dialoguer :

agriculture et société au travers de deux enjeux majeurs :

– Expliquer, simplement, la raison de la présence de productions diverses et variées au cœur de la vie des Loirétains.

– Informer nos concitoyens sur ce qui pousse nos agriculteurs à travailler avec passion, à toujours rechercher l’amélioration de leurs pratiques, à innover pour satisfaire la demande .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19

Salle Anne de Beaujeu

Salle Anne de Beaujeu

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

