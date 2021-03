L’agriculture paysanne face à la bétonisation du Plateau de Saclay Saclay en ligne, 12 mars 2021-12 mars 2021, Saclay.

L’agriculture paysanne face à la bétonisation du Plateau de Saclay

Saclay en ligne, le vendredi 12 mars à 18:00

Dans le cadre des semaines de l’agriculture paysanne organisées avec les Ami.es de la Confédération paysanne, l’association d’écologie de l’ENS Paris-Saclay Terre à Terre s’intéresse à la bétonisation du Plateau de Saclay.

?Le vendredi 12 mars à 18h, nous discuterons des liens entre artificialisation des sols et agriculture paysanne à la lumière des mobilisations citoyennes contre les projets d’aménagement du Grand Paris sur le Plateau de Saclay.

?En faisant dialoguer acteurs associatifs, scientifiques et étudiant.e.s, nous essaierons de mieux comprendre les impacts sur les populations locales et sur les écosystèmes ainsi que les dynamiques territoriales en questionnant la responsabilité de l’Université Paris-Saclay dans ces projets, les objectifs politiques qui les motivent et les alternatives proposées par les collectifs locaux qui s’y opposent.

Nous aurons le plaisir d’échanger avec :

– Laurent Saint Fare Garnot : ancien Président de Terres Fertiles (association qui a réuni plusieurs milliers d’adhérents pour acheter des terres sur le plateau de Saclay et préserver ainsi leur vocation agricole)

– Claudine Parayre : animatrice de Saclay Citoyen et militante écologiste familière des mobilisations citoyennes sur le Plateau de Saclay

– Olivia Boyon : étudiante à l’EHESS dont le projet de recherche porte sur le foncier agricole dans les territoires péri-urbains en Île de France

Et nous, membres de l’Université Paris-Saclay ou d’un autre établissement académique, comment nous positionnons-nous ? Quel est notre regard sur le projet Paris-Saclay, ses ambitions et ses impacts ? Quel narratif nous convainc, et que souhaitons-nous ?

Nous vous attendons en nombre pour partager ces réflexions !

L’événement aura lieu en ligne via l’application Zoom, n’oubliez pas de vous inscrire pour recevoir le lien de connexion : [https://framaforms.org/table-ronde-du-120321-lagriculture…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fframaforms.org%2Ftable-ronde-du-120321-lagriculture-paysanne-face-a-lartificialisation-du-plateau-de-saclay%3Ffbclid%3DIwAR2edjyFm0PRGJy5-pLwYMx6qvirC1la21CZoosJWPPp3s2qketvut8r0Hw&h=AT0LzhKGykakrb3Rkhi36EAbKkbAmeMa2NKTSV853kj_TcjWiMz8dmg4YpBeMDbc1JZ7oUCfJemFpnPSw0vsOeFGtcWTSFVGXfN6NrZeBa7f1KHgv7Jq9q4IudzZiEQ_nLpU&__tn__=q&c[0]=AT3Bpc62mdPqqTaT74E9tSP75_LuZ8EJe26vogSVC89TvOejRLOj2cfMgzW4TKf4ARaD5FQcm4YHr_6yaYNg_TdibDSlQ85GLrl7wmcDSOlVETmycdC4qTZcyz1zrdfNMI-4ybnnHF8P-v2bIFx6zwk2)

Gratuit sur inscription

Proposé par la Semaine de l’Agriculture Paysanne et Les Ami.e.s de la Confédération paysanne

Saclay en ligne Saclay Saclay



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T18:00:00 2021-03-12T20:00:00