L’agriculture paysanne et bio, et si c’était vos oignons ? Le Jardin de la Bardonnière Bois-de-Céné

L’agriculture paysanne et bio, et si c’était vos oignons ? Le Jardin de la Bardonnière – Hulotte & Ciboulette – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 8 juin, 10h00 Le Jardin de la Bardonnière Conférence gesticulée : prix libre et conscient, tablée paysanne bio locale sur réservation par SMS, Fanie au 06 60 54 12 86

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Printemps Bio, nous organisons un chouette évènement sur notre ferme !

10 h Conférence gesticulée « De la fourche à la fourchette et non l’inverse, POUR UNE SÉCURITE SOCIALE DE L’ALIMENTATION » avec Mathieu Dalmais

Ateliers pour enfants dans le petit bois d’ici (découverte de la Pédagogie par la Nature)

12 h Ouverture du bar paysan par le Collectif Court-Circuit

12 h 30 Tablée paysanne bio et locale sur réservation (13 € / personne), repas cuisiné par le Collectif « Les Joies de Céné » réservation par SMS : Fanie au 06 60 54 12 86

Possibilité d’emmener son pique nique pour déjeuner sur place

Pendant le repas : Close up de Magie « Suivez le Lapin Blanc »

14h30 Visite du Jardin et table ronde Magiculée / échanges, débats avec les maraicher.es autour de leurs pratiques et réflexions pour maintenir la biodiversité

Tout l’après midi : ateliers joyeux avec démonstration de modes de cuisson alternatifs, présentation des lombricomposts fabriqués par la Joyeuse LoCo team, jeux de société par des créateurs inspirants inspirés, yoga nature et autres aventures dehors.

Le Jardin de la Bardonnière 267, La Bardonnière, 85710 Bois de Céné Bois-de-Céné 85710 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « hulotteetciboulette@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649226728 »}]

accueil paysan maraichage bio