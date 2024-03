L’agriculture et la Nature. Champtocé sur loire Champtocé-sur-Loire, mercredi 24 avril 2024.

L’agriculture et la Nature. Venez découvrir une ferme qui utilisent des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et favorables à la biodiversité. Mercredi 24 avril, 10h30 Champtocé sur loire Sur inscription. Animation gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Venez découvrir certaines pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et favorables à la faune. Vous découvrirez comment on favorise certains insectes ou comment on offre nourriture et couvert aux oiseaux. Une dégustation de terrine de sanglier vous sera proposée en fin d’animation.

Champtocé sur loire Champtocé sur loire Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 72 15 00 »}]

agriculture favoriser la biodiversité