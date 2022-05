L’agriculture de Paris au fil de l’Histoire Académie d’agriculture de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’agriculture de Paris au fil de l’Histoire Académie d’agriculture de France, 17 juin 2022, Paris. L’agriculture de Paris au fil de l’Histoire

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à Académie d’agriculture de France

Des membres de l’Académie de l’agriculture de France se sont associés à des étudiants de l’IHEDREA pour vous proposer de (re)découvrir les “hauts lieux agricoles de Paris au fil de l’Histoire”.

Accès libre

Escapegame sur l’agriculture à Paris Académie d’agriculture de France 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Académie d'agriculture de France Adresse 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Ville Paris lieuville Académie d'agriculture de France Paris Departement Paris

Académie d'agriculture de France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’agriculture de Paris au fil de l’Histoire Académie d’agriculture de France 2022-06-17 was last modified: by L’agriculture de Paris au fil de l’Histoire Académie d’agriculture de France Académie d'agriculture de France 17 juin 2022 Académie d'agriculture de France Paris Paris

Paris Paris