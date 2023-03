L’Agricool’Tour : partez à la découverte des fermes urbaines à vélo ! La REcyclerie, 30 avril 2023, Paris.

Le dimanche 30 avril 2023

de 10h00 à 20h00

. gratuit

À l’occasion des 48H de l’Agriculture Urbaine, enfourchez vos vélos et partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’agriculture urbaine.

Au départ de la Ferme Urbaine de la REcyclerie et après une dégustation de miel, parcourez plus de 20km en vélo entre le nord de Paris et la Seine-Saint-Denis.

Le parcours :

✨ à venir ✨

Événement gratuit sur inscription

⚠ Apportez vos propres vélos ou vélib, aucun ne sera disponible au prêt

L’Agricool’Tour s’inscrit dans la programmation des 48h de l’Agriculture Urbaine organisés nationalement par l’AFAUP les 29 & 30 avril 2023.

N’hésitez pas à découvrir les autres activités prévues par la REcyclerie

https://www.larecyclerie.com/programmation/

Les partenaires

AFAUP

Association à rayonnement national ayant vocation à fédérer les professionnels de l’agriculture urbaine et faciliter les liens avec les autres acteurs de la ville, le monde agricole et le grand public. L’AFAUP a été créée en 2016 à l’initiative d’acteurs Français historiques de l’Agriculture Urbaine. Les créateurs avaient à cœur de voir se développer une agriculture urbaine multiforme, aussi bien associative qu’entrepreneuriale, low-tech que high-tech, s’installant au sol, sur les toits ou même dans les parkings.

PERMACOOLTOUR

Le Permacooltour est une aventure à la découverte d’un nouveau récit. Celui de l’autonomie et de la résilience. Depuis 2019, c’est à vélo que le permacooltour pédale à travers ecolieux, écoles et ferme en permaculture !

LA RECYCLERIE

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/KfEQ3upM https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/l-agricool-tour-partez-a-la-decouverte-des-fermes-urbaines-a-velo

