Caillac Lot Caillac Dégustation des vins du Château Lagrézette, dîner au Foodtruck par le Troubadour des Saveurs, animation musicale. Réservation au 05 65 20 07 42 ou par mail à serviceclient@lagrezette.fr Tarif par personne : 25 euros EN PLUS ! un souvenir du Château Lagrézette offert Parvis du CHAI du Château Lagrézette (Caillac) Mardi 20 juillet et mardi 27 juillet à partir de 19h00 AU PROGRAMME DE LA CONVIVIALITÉ ET DU PLAISIR ! Dégustation des vins du Château Lagrézette, dîner au Foodtruck par le Troubadour des Saveurs, animation musicale. Réservation au 05 65 20 07 42 ou par mail à serviceclient@lagrezette.fr Tarif par personne : 25 euros EN PLUS ! un souvenir du Château Lagrézette offert affiche lagrezette by night juillet-page-001 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Lieu Caillac Adresse lieu dit Domaine de Lagrezette Château Lagézette Ville Caillac lieuville 44.48726#1.36377