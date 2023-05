ENS – DU LIERRE ET DES INSECTES, 9 septembre 2023, .

3 km / Moyen / + 4 ans

Rendez-vous devant l’école.

Partons à la recherche de lierre en fleurs pour admirer une multitude d’insectes butineurs.

Peut-être aurons-nous la chance d’observer des collètes du lierre !.

2023-09-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



3 km / Medium / + 4 years

Meet in front of the school.

Let’s go in search of flowering ivy to admire a multitude of foraging insects.

Maybe we’ll be lucky enough to see some ivy beetles!

3 km / Medio / + 4 años

Encuentro frente a la escuela.

Vamos en busca de la hiedra en flor para admirar una multitud de insectos forrajeros.

¡Quizás tengamos la suerte de ver algún escarabajo de la hiedra!

3 km / Mittel / + 4 Jahre

Treffpunkt vor der Schule.

Begeben wir uns auf die Suche nach blühendem Efeu, um eine Vielzahl an sammelfreudigen Insekten zu bewundern.

Vielleicht haben wir das Glück, Efeu-Kollegen zu beobachten!

Mise à jour le 2023-04-27 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11