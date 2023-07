FESTIVAL LES ABRARACCOURCIES Lagrasse, 23 juillet 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

Au programme :

– Sur la Plagette

jusqu’à 17H30 buvette musicale avec le fidèle Select Dj Aïoli et jeux géants de l’association Ludule, détente en famille au bord de la rivière.

– Au parvis de l’abbaye

18h : Compagnie Daraomaï spectacle de cirque « Corps de Bois » (accro-danse et mât chinois ), tous publics..

On the program:

– On the Plagette

until 5:30 pm: musical refreshments with the faithful Select Dj Aïoli and giant games from the Ludule association, family relaxation by the river.

– In front of the abbey

6pm: Compagnie Daraomaï « Corps de Bois » circus show (accro-danse and Chinese mast), for all audiences.

En el programa:

– En la Plagette

hasta las 17.30 h, con Select Dj Aïoli y juegos gigantes de la asociación Ludule, diversión familiar junto al río.

– Frente a la abadía

18.00 h: Espectáculo de circo de la Compagnie Daraomaï « Corps de Bois » (accro-danse y mástil chino), para todas las edades.

Auf dem Programm stehen:

– Auf der Plagette

bis 17:30 Uhr Musikausschank mit dem treuen Select Dj Aïoli und Riesenspiele des Vereins Ludule, Entspannung für die ganze Familie am Flussufer.

– Auf dem Vorplatz der Abtei

18Uhr: Compagnie Daraomaï Zirkusshow « Corps de Bois » (accro-danse und mât chinois ), für alle Altersgruppen.

