FESTIVAL EN BLANC ET NOIR, 8 juillet 2023, Lagrasse.

En Blanc Et Noir est un Festival International de Piano fondé et dirigé artistiquement par Robert Turnbull, critique musical anglais, domicilié à Lagrasse.

Ce festival, entièrement gratuit, vous accueille pour des concerts dans ce cadre enchanteur.

La musique proposée fait une large place aux compositeurs classiques et romantiques mais on entend aussi des arrangements de classiques du rock, du jazz ou de compositeurs cubains et latino-américains.

18 H : BOBBY MITCHELL (USA) – Robert Schumann, Georges Gershwin

21H30 : GUSTAV PIEKUT (DK) – Claude Debussy.

2023-07-08 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



En Blanc Et Noir is an international piano festival founded and directed artistically by Robert Turnbull, an English music critic living in Lagrasse.

This festival, entirely free of charge, welcomes you for concerts in this enchanting setting.

The music offered is largely classical and romantic but also includes arrangements of rock classics, jazz, Cuban and Latin American composers.

6 PM : BOBBY MITCHELL (USA) – Robert Schumann, Georges Gershwin

9:30 PM : GUSTAV PIEKUT (DK) – Claude Debussy

En Blanc Et Noir es un festival internacional de piano fundado y dirigido artísticamente por Robert Turnbull, crítico musical inglés afincado en Lagrasse.

El festival es totalmente gratuito y le invita a asistir a conciertos en este marco encantador.

La oferta musical incluye un amplio abanico de compositores clásicos y románticos, pero también arreglos de clásicos del rock, jazz, compositores cubanos y latinoamericanos.

18.00 h: BOBBY MITCHELL (EE.UU.) – Robert Schumann, Georges Gershwin

21.30 h: GUSTAV PIEKUT (DK) – Claude Debussy

En Blanc Et Noir ist ein internationales Klavierfestival, das von Robert Turnbull, einem in Lagrasse ansässigen englischen Musikkritiker, gegründet und künstlerisch geleitet wird.

Das Festival ist völlig kostenlos und empfängt Sie zu Konzerten in dieser zauberhaften Umgebung.

Die angebotene Musik bietet einen großen Platz für klassische und romantische Komponisten, aber man hört auch Arrangements von Rock- und Jazzklassikern sowie von kubanischen und lateinamerikanischen Komponisten.

18 UHR : BOBBY MITCHELL (USA) – Robert Schumann, Georges Gershwin

21.30 Uhr: GUSTAV PIEKUT (DK) – Claude Debussy

