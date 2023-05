DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE, 18 juin 2023, Lagrasse.

Cette année 18 producteurs vous accueillent sur 9 sites, ils vous présentent leur travail et leurs produits : fromages de chèvre, viande d’agneau, viande de bufflonne, magrets, foies gras, miels, confitures, œufs, crèmes glacées, sorbets, spiruline, safran, vin, cartagène, lait d’ânesse savons et cosmétiques…

Les fermiers du Val de Dagne vous invitent dans leurs fermes : visite guidée de la ferme ou de l’atelier.

De midi à 15h, 5 sites vous proposent des repas gourmands et des produits à emporter pour votre pique-nique. Pensez à prendre une glacière pour garder vos produits au frais. Pour votre confort, vous pouvez vous munir de sièges et de tables pliants, et de couverts…

Dans les villages de : Pradelles-en-Val – Montlaur – Lagrasse – Serviès en Val – Caunettes en Val et Mas des Cours..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



This year 18 producers welcome you on 9 sites, they present their work and their products: goat cheese, lamb meat, buffalo meat, duck breast, foie gras, honeys, jams, eggs, ice creams, sorbets, spirulina, saffron, wine, cartagena, donkey milk, soaps and cosmetics…

The farmers of the Val de Dagne invite you to their farms: guided tour of the farm or workshop.

From noon to 3pm, 5 sites offer gourmet meals and products to take away for your picnic. Remember to bring a cooler to keep your products cool. For your comfort, you can bring folding seats and tables, and cutlery…

In the villages of : Pradelles-en-Val – Montlaur – Lagrasse – Serviès en Val – Caunettes en Val and Mas des Cours.

Este año 18 productores le acogen en 9 emplazamientos, le presentan su trabajo y sus productos: queso de cabra, carne de cordero, carne de búfalo, magret de pato, foie gras, mieles, mermeladas, huevos, helados, sorbetes, espirulina, azafrán, vino, cartagena, leche de burra, jabones y cosméticos…

Los agricultores del Val de Dagne le invitan a sus granjas: visita guiada de la granja o taller.

De 12.00 a 15.00 h, 5 emplazamientos ofrecen comidas gastronómicas y productos para llevar de picnic. No olvide llevar una nevera para mantener frescos sus productos. Para su comodidad, puede llevar asientos y mesas plegables, y cubiertos…

En los pueblos de : Pradelles-en-Val – Montlaur – Lagrasse – Serviès en Val – Caunettes en Val y Mas des Cours.

Dieses Jahr empfangen Sie 18 Produzenten an 9 Standorten, die Ihnen ihre Arbeit und ihre Produkte vorstellen: Ziegenkäse, Lammfleisch, Büffelfleisch, Entenbrust, Gänseleber, Honig, Konfitüren, Eier, Eiscreme, Sorbets, Spirulina, Safran, Wein, Cartagena, Eselsmilch, Seifen und Kosmetika…

Die Bauern des Val de Dagne laden Sie auf ihre Höfe ein: geführte Besichtigung des Bauernhofs oder der Werkstatt.

Von 12 bis 15 Uhr bieten Ihnen 5 Standorte Feinschmeckermahlzeiten und Produkte zum Mitnehmen für Ihr Picknick an. Denken Sie daran, eine Kühltasche mitzunehmen, um Ihre Produkte kühl zu halten. Für Ihren Komfort können Sie Klappsitze und -tische sowie Besteck mitbringen…

In den Dörfern von : Pradelles-en-Val – Montlaur – Lagrasse – Serviès en Val – Caunettes en Val und Mas des Cours.

Mise à jour le 2023-04-11 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11