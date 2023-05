Fêtes Patronales de Lagrange, 9 juin 2023, Lagrange.

Lagrange,Landes

Trois jours de Fêtes dans une ambiance où règne la convivialité, repas, bandas, animations diverses …

Le Vendredi soir c’est loto. Samedi, Ball-trap de 10h à 17h30 et Paëlla géante à partir de 20h30 avant la soirée Disco-bar. Dimanche, après une randonnée de 10kms à 9h30, assistez à la messe à partir de 10h30 avant un repas Tapas.

Pensez à réserver vos repas avant le 6 juin..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three days of festivities in a convivial atmosphere, with meals, bandas, various entertainments…

Friday evening: bingo. Saturday: Ball-trap from 10 a.m. to 5:30 p.m. and giant Paëlla from 8:30 p.m. before the Disco-bar evening. Sunday, after a 10kms hike at 9:30am, attend mass from 10:30am before a Tapas meal.

Don’t forget to book your meals before June 6.

Tres días de fiesta en un ambiente cordial, con comidas, bandas, animaciones diversas…

El viernes por la noche habrá un bingo. El sábado, Ball-trap de 10h a 17h30 y Paëlla gigante a partir de las 20h30 antes de la velada Disco-bar. El domingo, después de una marcha de 10 km a las 9.30 h, asista a misa a partir de las 10.30 h antes de una comida de tapas.

No olvide reservar sus comidas antes del 6 de junio.

Drei Tage lang wird in einer geselligen Atmosphäre gefeiert, mit Essen, Bandas, verschiedenen Animationen …

Am Freitagabend findet ein Lotto statt. Samstag: Tontaubenschießen von 10:00 bis 17:30 Uhr und Riesen-Paella ab 20:30 Uhr vor der Disco-Bar. Am Sonntag, nach einer 10-km-Wanderung um 9:30 Uhr, besuchen Sie die Messe ab 10:30 Uhr, bevor es ein Tapas-Essen gibt.

Denken Sie daran, Ihre Mahlzeiten bis zum 6. Juni zu reservieren.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Landes d’Armagnac