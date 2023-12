Marché de Noël LAGRANGE Lagrange, 1 décembre 2023, Lagrange.

Lagrange,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous avec le Père Noël et son lutin à la salle des fêtes de Lagrange pour le marché de Noël.

Sur place artisans et créateurs locaux

De 11h à 12h et de 16h à 17h : Atelier Créatifs pour les petits et grands (Pensez à réserver)

– Création de marionnettes.

– Création décoration de Noël.

5€ par personne et repartez avec votre création.

Restauration sur place

Tombola

Balades en poneys.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

LAGRANGE à la salle des fêtes

Lagrange 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet Santa Claus and his elf at the Lagrange village hall for the Christmas market.

Local artisans and creators on hand

11 a.m. to 12 p.m. and 4 p.m. to 5 p.m.: Creative workshops for young and old (please book in advance)

– Puppet-making.

– Creation of Christmas decorations.

5? per person and leave with your own creation.

Catering on site

Tombola

Pony rides

Reúnase con Papá Noel y su duende en el mercado navideño del ayuntamiento de Lagrange.

Habrá artesanos y diseñadores locales

De 11:00 a 12:00 y de 16:00 a 17:00: Talleres creativos para grandes y pequeños (reservar con antelación)

– Creación de marionetas.

– Creación de adornos navideños.

5? por persona y te irás con tu creación.

Catering in situ

Tómbola

Paseos en poni

Treffen Sie sich mit dem Weihnachtsmann und seinem Elfen in der Festhalle von Lagrange zum Weihnachtsmarkt.

Vor Ort lokale Kunsthandwerker und Kreative

Von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 17.00 Uhr: Kreative Workshops für Groß und Klein (Denken Sie an eine Reservierung)

– Kreation von Marionetten.

– Kreation von Weihnachtsdekoration.

5? pro Person und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.

Verpflegung vor Ort

Tombola

Ponyreiten

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65