Marché de Producteurs LAGRANGE Lagrange, 16 septembre 2023, Lagrange.

Lagrange,Hautes-Pyrénées

Marché de producteurs Locaux

Dégustation et buvette sur place proposée par les producteurs.

Ambiance guinguette, animation musicale..

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 23:00:00. .

LAGRANGE à la salle des fêtes

Lagrange 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Local producers’ market

Tastings and refreshments from local producers.

Guinguette atmosphere, musical entertainment.

Mercado de productores locales

Degustaciones y refrigerios de productores locales.

Ambiente guinguette, animación musical.

Markt von lokalen Produzenten

Verkostung und Erfrischungen vor Ort, die von den Erzeugern angeboten werden.

Guinguette-Atmosphäre, musikalische Unterhaltung.

