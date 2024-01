CIE CIRKOMCHA L’AGORA St Xandre, vendredi 12 avril 2024.

« Cabaret Cirque » Cie CirkomchaCirque / Tout publicSYNOPSIS :Laissez-vous surprendre par ce spectacle où la performance artistique se mêle avec douceur à la convivialité du cabaret. Poésie, humour, surprises et prouesses sont au programme.Les artistes de la compagnie Cirkomcha sont une troupe de cabaret à eux seul : jongleurs, acrobates, équilibristes, danseurs, blagueurs et comédiens, ils n’hésitent pas à mêler les risques et les genres sans trembler pour leur réputation. Le spectacle est à chaque fois renouvelé et enrichi par la participation d’invités surprises qui pourraient bien venir perturber l’agencement des choses. Le concept même du spectacle vivant !

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AGORA IMPASSE DES ECOLES 17138 St Xandre 17