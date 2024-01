TIMSIT AND FRIENDS L’AGORA St Xandre, vendredi 22 mars 2024.

« Absolutely Hilarious » Patrick Timsit & FriendsHumour / à partir de 12 ansSYNOPSIS :Préparez-vous pour deux heures de rire avec Patrick Timsit et ses amis humoristes.Le grand show d’humour Absolutely Hilarious créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un des plateaux d’artistes incontournables de la capitale !Tous les mois, dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation, mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire.Après plus de 35 ans de carrière, Patrick Timsit est à l’affiche de son ultime one-man-show, mais il remonte sur scène pour cette soirée exceptionnelle pour quelques sketchs cultes.

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AGORA IMPASSE DES ECOLES 17138 St Xandre 17