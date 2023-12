L’AGORA – Rencontre Télérama Théâtre de la Ville Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Le mardi 19 décembre 2023

de 17h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Nouvelles rencontres du Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt en partenariat avec Télérama

Les rencontres AGORA proposent chaque

mois un nouveau rendez-vous aux publics du Théâtre de la Ville. En écho à

la programmation, elles développent des thématiques au croisement des

enjeux de la création et de l’actualité du débat public. Conçues et

animées par Fabienne Pascaud et Marc Dondey, elles s’organisent

d’octobre 2023 à juin 2024 en trois cycles de trois rencontres qui

traiteront de la place des corps au théâtre, de la question des publics,

et des nouvelles règles du jeu de la création dans la période

post-covid et face à la crise climatique.

En amont des rencontres, nous vous invitons à nous adresser les

questions que celles-ci vous inspirent. Nous les prendrons en compte

lors du temps d’échange avec le public. Merci d’envoyer vos questions à :

agora@theatredelaville.com

Un théâtre pas blanc-blanc

Brillamment souvent, mais timidement, les scènes et les écrans français

s’ouvrent à la diversité. Entendre par là, accueillent enfin comédiens

et comédiennes de couleur, longtemps invisibles sur nos plateaux. Les

écoles supérieures d’art dramatique comme les formations au cinéma

relèvent le défi. Enfin. Est-ce la fin du théâtre blanc-blanc, avec la

présence de comédiens et comédiennes issus du continent africain, d’Asie

ou d’ailleurs ? Sur les plateaux, la redistribution des rôles est

manifeste. Mais elle vient percuter frontalement une relecture

douloureuse et tardive du passé colonial de la France. La plaie est là.

L’européocentrisme a encore de la réserve. Dans ce contexte, être noir

et comédien, est-ce d’abord être comédien ou être noir ? Paradoxe et

dilemme : comment sortir de l’invisibilité sans se voir enfermé dans une

nouvelle assignation en raison de son origine ?

Invités :

Adama DIOP, comédien . Né à Dakar, Adama Diop

découvre le théâtre au lycée et remporte avec une troupe de six

comédiens amateurs un concours au Festival interscolaire de Dakar avant

d’intégrer le Conservatoire de Montpellier puis le Conservatoire

national supérieur d’art dramatique de Paris. Il est révélé dans une

création de Julien Gosselin en 2016 et enchaîne depuis des rôles

prestigieux et remarqués, notamment les rôles-titres de Macbeth et

Othello, et celui de Lopakhine dans La Cerisaie. Il lance en

2021 au Sénégal une école internationale de théâtre à destination des

comédiens et comédiennes de l’ensemble du continent africain. En janvier

2024 il met en scène à la MC2 Grenoble son texte Fajar ou l’homme qui rêvait d’être poète.

classique, championne de France d’athlétisme, juriste en droit public

international, elle mène des travaux sur les droits fondamentaux et le

principe de non-discrimination. En 2009 elle intègre le cabinet du

Président de la Région IDF, en tant que conseillère culture. Comédienne

au cinéma, à la télé et au théâtre. Scénariste et auteure du roman Les grandes et les petites choses ed. Anne Carrière, elle participe à l’ouvrage Noire n’est pas mon métier,

ed. du Seuil. Scénariste, elle travaille pour les productions

Franco-européennes au développement de fictions. Éditorialiste et

sociétaire des Grosses Têtes ; Racée, son premier essai, dont

l’objectif est de réparer la société, a reçu le Prix du livre politique,

le prix national de la laïcité et le prix des droits de l’Homme.

Sébastien Kheroufi, artiste franco-algérien, grandit entre les quartiers

populaires des Hauts-de-Seine et les foyers parisiens Emmaüs. Après un

BEP mécanique et de nombreuses rencontres, il intègre l’École Supérieure

d’Art Dramatique de Paris. Il joue dans Peer Gynt, mise en

scène Anne-Laure Liégeois au Théâtre du Peuple à Bussang. Depuis le

début de l’année 2023, Sébastien Kheroufi travaille avec le Théâtre

national de La Colline et une classe spéciale d’aide à l’apprentissage

du français par les élèves nouvellement arrivés en France et allophones

(UP2A) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il présente en juin

2023, sa première mise en scène, Antigone, au Théâtre du Soleil

lors du festival Départ d’incendies. En 2024, il créera au Centre

dramatique national du Val-de-Marne / Théâtre des quartiers d’Ivry, où

il est désormais artiste associé, sa prochaine création, Par les villages de Peter Handke. En mars 2024, il commencera l’écriture du troisième chapitre de son triptyque, la suite d’Antigone et de Par les villages, à la Villa Médicis.

Rencontre animée par Fabienne PASCAUD

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Théâtre de la Ville