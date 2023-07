Partez pour une visite guidée des réserves et rencontrez un restaurateur d’œuvre d’art L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel Catégories d’Évènement: Ardennes

Rethel Partez pour une visite guidée des réserves et rencontrez un restaurateur d’œuvre d’art L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel, 16 septembre 2023, Rethel. Partez pour une visite guidée des réserves et rencontrez un restaurateur d’œuvre d’art Samedi 16 septembre, 10h00 L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Inscription aux visites guidées obligatoire Exceptionnellement, et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les réserves du musée seront ouvertes au public ! Qui n’a jamais été intrigué par ce qui pouvait bien dormir dans les réserves d’un musée ? Très souvent inconnues du public, c’est pourtant ici que la majeure partie du travail de conservation des œuvres, études et recherches y est réalisée. Suivez la régisseuse des collections à l’occasion des trois visites guidées proposées par l’Agora Médiathèque Musée. Profitez, également, de cette journée dédiée au patrimoine, pour découvrir nos métiers et rencontrer un restaurateur d’œuvre d’art en médiathèque. Visites guidées à 10h30, 14h00 et 16h00. L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rond-point de l’Octroi, 08300 Rethel Rethel 08300 Rethel Ardennes Grand Est 03 24 72 74 85 http://www.paysrethelois.fr/la-mediatheque.html L’Agora, médiathèque-musée du Pays-rethélois, est un lieu multiculturel mêlant le livre et le musée. En 2014, la Communauté de communes du Pays rethélois décide de valoriser l’ancienne ferme Linard, située non loin du centre, dans le cadre d’un projet urbain d’envergure. Le concept de l’architecte Giovanni PACE, conjuguant l’architecture de la pierre ancienne à la modernité d’une construction contemporaine entourée d’espaces verts est retenu. Inaugurée en 2018, La médiathèque dispose d’un fond documentaire diversifié (15 000 ouvrages, 800 DVD) auxquels s’ajoutent les documents prêtés par la Bibliothèque Départementale des Ardennes dans le cadre des échanges du réseau de lecture public. Son espace multi médias, très prisé par les jeunes, dispose de 8 ordinateurs et 2 consoles de jeux. Présence de parking autour du batiment. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 @AgoraMediathèqueMuséeRethel Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Rethel Autres Lieu L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Adresse Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel Ville Rethel Departement Ardennes Age max 100 Lieu Ville L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel

L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rethel/