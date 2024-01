SILLY BOY BLUE – LOWLAND BROTHERS L’AGORA- Maussane Les Alpilles, 27 janvier 2024, Maussane Les Alpilles.

Le CARRE DU CENTRE et ANDROMEDE présententLe 27 janvier 2024 aura lieu la première édition du WIM Fest (Winter In Maussane) qui accueillera Silly Boy Blue étoile montante de la pop rock française, nommée aux Victoires de la Musique, les Lowland Brothers qui distillent un soul blues americana et proposeront au public en avant-première leurs nouvelles créations. Et Jo and the Cox qui inaugurera le festival et fera groover le début de soirée.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’AGORA- AVENUE DES ALPILLES 13520 Maussane Les Alpilles 13