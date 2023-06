Stage de Peinture japonaise L’Agora Issy-les-Moulineaux, 3 août 2023, Issy-les-Moulineaux.

Stage de Peinture japonaise 3 – 6 août L’Agora 440 + 30 euros adhésion

Le terme nihonga (日本画, nihonga), ou nihon-ga, signifie littéralement peinture (ga) japonaise (nihon) ; on réunit sous ce nom depuis plus d’un siècle des peintures faites selon les conventions, les techniques et les matériaux de la peinture japonaise traditionnelle.

Avec le nihonga, je propose de découvrir le goût de la matière, le jeu des brillances et des matités dues à l’éclat des cristaux sur les pigments, les feuilles métalliques, les oxydations.

Grâce au temps que le peintre s’accorde pour la préparation de chacun des pigments, c’est aussi un temps de réflexion nécessaire pour chaque élément entrant dans la composition du tableau. Le nihonga procure un calme intérieur et nous sort de l’urgence.

L’Agora 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Iles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://valerie-eguchi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « pigmentsetarts@yahoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T18:00:00+02:00

2023-08-06T10:00:00+02:00 – 2023-08-06T18:00:00+02:00

nihonga japon

Valérie Eguchi