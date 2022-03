L’AGORA : CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE Montpellier, 24 mars 2022, Montpellier.

L’AGORA : CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE Montpellier

2022-03-24 – 2022-03-24

Montpellier Hérault

11 11 EUR Visite historique de l’Agora, un bâtiment du XVIIème siècle situé en plein cœur de ville.

Successivement couvent des Ursulines, prison de femmes, caserne, le lieu abrite aujourd’hui la cité internationale de la danse. Un site unique en Europe, foisonnant d’artistes en résidence.

De quoi est composé le plateau où dansent les artistes? Comment créent-ils leurs pièces? Que se passe-t-il en régie? Didier Estrade, directeur technique de Montpellier Danse, vous fait découvrir les coulisses et les aspects techniques de ce lieu qui regorge de secrets derrière ses murs épais …

RDV devant l’Agora, 18 rue Sainte-Ursule – Tramway ligne 1 station Louis Blanc

Durée : 2h30

Limité à 20 participants.

Mesures sanitaires prises :

– PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide

Montpellier

