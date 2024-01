YANN MARGUET L’AGORA Bonneville, 16 février 2024, Bonneville.

« Exister, définition, c’est ma gueule toute seule sur scène qui dit encore plus de conneries encore plus longtemps que d’habitude ». Humour suisse ! Après avoir conquis les auditeurs de Couleur 3, Yann Marguet se lance dans la création de son premier spectacle. Avec le ton qui est le sien, celui de l’absurde et du pathétique émouvant, l’humoriste s’attelle à comprendre le sens de la vie.

Tarif : 25.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AGORA 42 AVENUE DE LA GARE 74130 Bonneville 74