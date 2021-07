Pornic Esplanade de la Ria - Pornic Loire-Atlantique, Pornic Lagon – concert Esplanade de la Ria – Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Esplanade de la Ria – Pornic, le mardi 24 août à 21:00

Le trio, formé à Nantes en 2019, réinvente une soul music chaloupée et gourmande. Les influences sont bien sûr américaines, on pense à la musique californienne des seventies. Une soul groovy, mâtinée de folk, de reggae et de surf music. Des mélodies qui accrochent, légères, parfois douces et amères. On pense à Neil Young, ou aux Isley Brothers, au groove vintage de Vulfpeck. Le soleil de LAGON tape fort. Concert pop Esplanade de la Ria – Pornic Esplanade de la Ria, 44210 Pornic Pornic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T21:00:00 2021-08-24T22:00:00

