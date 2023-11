Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie ESPACE CHARLES VANEL, 28 avril 2024, LAGNY SUR MARNE.

Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie ESPACE CHARLES VANEL. Un spectacle à la date du 2024-04-28 à 17:00 (2024-04-28 au ). Tarif : 7.5 à 7.5 euros.

Coup de tonnerre au pays des notes: Mélodie, la fée de la musique, a perdu son « La »! Elle part à sa recherche et fait durant son périple, des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Un voyage interactif et musical mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions. Comédie musicale mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions Nicolas Devort

ESPACE CHARLES VANEL LAGNY SUR MARNE 22 BLD MARÉCHAL GALLIENI Seine-et-Marne

