La Guérétoise de spectacle Scène conventionnée de GUERET (PLATESV-R2021-007643/76/78/79) présente ce spectacle A4 QUARTIER LIBRE PRODUCTION Après le succès de TUTU et CAR/MEN, nous sommes heu¬reux de vous présenter en avant-première la nouvelle folie chorégraphique de CHICOS MAMBO : A4 Le chorégraphe Philippe Lafeuille s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles. En laissant voguer son imagination à quatre vents, il nous dévoile quatre à quatre des jeux chorégraphiques pour ses quatre danseurs, dont on ne sait s’ils finiront à quatre pattes ou les quatre fers en l’air. Ce quatuor composé de divers horizons : contemporain, hip-hop, cirque et comédie, conjugue un spectacle haut en couleur ! Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature – inimitable – du plus feuillu des chorégraphes/ metteurs en scène : une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le Théâtre que le Cirque, l’Humour ou encore la Poésie. Durée : 50MN ouverture des portes à 20H00 Philippe Lafeuille, Chicos Mambo

ESPACE CHARLES VANEL LAGNY SUR MARNE 22 BLD MARÉCHAL GALLIENI Seine-et-Marne

