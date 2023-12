La gendarmerie recrute Lagny-sur-Marne La gendarmerie recrute Lagny-sur-Marne, 21 décembre 2023, . La gendarmerie recrute Jeudi 21 décembre, 14h00 Lagny-sur-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La Gendarmerie recrute sur de nombreux postes : administration, gendarme adjoint, restauration, mécanicien, électricien, et bien d'autres. Vous avez la nationalité française et avez effectué votre JDC? Venez découvrir les nombreuses opportunités offertes par la gendarmerie lors de la réunion d'information collective le Jeudi 21 décembre de 14h à 16h. Des officiers viendront présenter les nombreux corps de métier dans lesquels la Gendarmerie recrute. La session se déroulera de 14h à 16h. Pensez à venir avec votre CV et 10 minutes avant le début de la réunion d'information. Lagny-sur-Marne 77400 Lagny-sur-Marne

