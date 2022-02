L’agneau des Alpes du Sud, au menu des grands de ce monde avec les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Il y a peu, Guillaume Gomez, l’ancien chef des cuisines du Palais de l’Elysée de 1997 à 2021 mettait en avant sur les réseaux sociaux, la qualité des agneaux élevés tout l’été dans les alpages des Hautes-Alpes (Dévoluy ou Queyras), à l’image d’une épaule d’agneau « bio » magnifiée dans une recette par le cuisinier de la Présidence. Une incroyable notoriété pour ces agneaux qui ne date pas d’hier allant jusqu’à se retrouver au menu d’un diner d’Etat au palais à l’occasion du 70ème anniversaire du Débarquement en juin 2014, entre le Président français François Hollande, la reine Elisabeth et le Prince Philip, réclamé par une souveraine britannique visiblement connaisseuse et gastronome ! Au-delà du symbole, l’agneau donc est plus que jamais une valeur sûre de la gastronomie des Hautes-Alpes. Avec le Label Rouge et une IGP « Agneau des Alpes du Sud » depuis 2007, c’est la garantie de qualités gustatives supérieures. Navarin, épaule, pavé, brochettes, pieds et paquets … Une dégustation à ne pas manquer avec les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes. L’agneau est une valeur sûre de la gastronomie des Hautes-Alpes, doté d’un Label Rouge et d’une IGP. Une reconnaissance jusqu’à se retrouver au menu des plus grandes tables. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

