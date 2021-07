Pont-Sainte-Maxence Espace intercommunal culturel La Manekine 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise, Pont-Sainte-Maxence L’agglomération antique de Pont-Sainte-Maxence Espace intercommunal culturel La Manekine 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Espace intercommunal culturel La Manekine 60700 Pont-Sainte-Maxence, le samedi 18 septembre à 14:30

Par Denis Maréchal, responsable d’opérations à l’Inrap 14h30

Sur réservation

