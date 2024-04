L’Agglo Joue les Jeux Zone d’Activités du Ponteix Boulazac Isle Manoire, samedi 13 avril 2024.

L’Agglo Joue les Jeux Zone d’Activités du Ponteix Boulazac Isle Manoire Dordogne

Samedi 13 Avril

L’AGGLO JOUE LES JEUX

14h 18h L’Arène Olympique

Lieu Le Palio

Le publique pourra pratique des sports GRATUITEMENT, accés Multigénérationnel et en Présence D’Athlètes.

14h 18h EXPOSITIONS OLYMPIQUES

Valérie Galli Exposition itinérante ART et SPORT: L’athlète de haut niveau est-il un

artiste qui s’ignore?

CASDEN: Histoire, Sport et Citoyenneté

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne: Les valeurs de l’olympisme

Fondation Alice Milliat: Alice Milliat, première dirigeante du sport féminin français et international

Lieu MAIRIE de Boulazac Isle Manoire

17h MATCH HANDBALL (U17)

Lieu GYMNASE AGORA à Boulazac Isle Manoire

17h30 19h CONFÉRENCE

Lieu L’AUDITORIUM à Boulazac Isle Manoire

22h FEU D’ARTIFICE EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Zone d’Activités du Ponteix Le Palio

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement L’Agglo Joue les Jeux Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2024-04-04 par OT de Périgueux