L’Agence Mouche aux Invalides Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Agence Mouche aux Invalides Paris, 17 décembre 2022, Paris. L’Agence Mouche aux Invalides

129 rue de Grenelle Musée de l’Armée – Hôtel National des Invalides Paris Paris Musée de l’Armée – Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle

2022-12-17 – 2022-12-31

Musée de l’Armée – Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle

Paris

Paris EUR Du 17 au 31 décembre, Jeanne et Pierre de l’Agence Mouche ont besoin de vous ! Aidez-les à trouver les trésors des collections du musée et devenez de vrais enquêteurs. Une aventure à vivre en famille. +33 1 44 42 38 77 http://www.musee-armee.fr/accueil.html Musée de l’Armée – Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle Paris

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Paris Musée de l'Armée - Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle Ville Paris lieuville Musée de l'Armée - Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle Paris Departement Paris

Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Agence Mouche aux Invalides Paris 2022-12-17 was last modified: by L’Agence Mouche aux Invalides Paris Paris 17 décembre 2022 129 rue de Grenelle Musée de l'Armée - Hôtel National des Invalides Paris Paris Paris

Paris Paris