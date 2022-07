L’agence Morin, le tour du monde en 80 secondes

2022-08-05 – 2022-08-05 Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la Mic Mac compagnie propose un entresort pour la rue.

Pionnier du voyage éclair, le tour du monde en 80 secondes est enfin disponible. Parce que l’on a plus le temps d’en perdre et que l’on veut sans cesse en gagner, parce que vous êtes unique, cet entresort offre le rêve absolu. Avec Morin, voyagez bien, voyagez loin.

Crédit photo : Pauline Dumont

