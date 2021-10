Talence Flore Chauveau Architecte Gironde, Talence L’agence Flore Chauveau Architecte vous ouvre ses portes ! Flore Chauveau Architecte Talence Catégories d’évènement: Gironde

Je vous invite à venir me rencontrer et à découvrir mon travail en tant qu’architecte du quotidien lors de ces journées portes ouvertes ! Je vous accueille dans mon bureau afin d’échanger avec vous, que ce soit pour un projet que vous envisagez de faire, pour des questions sur le métier ou simplement par curiosité ! À bientôt !

Gratuit. Entrée libre, accès limité à deux personnes en même temps

