L’agence du bonheur

L’agence du bonheur, 22 avril 2022, . L’agence du bonheur

2022-04-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-22 22:00:00 22:00:00 L’agence matrimoniale que dirige Gabrielle a déjà une belle clientèle, disparate certes, mais intéressante. Et les deux nouveaux inscrits de la journée ne manquent pas d’originalité, ni de personnalité… Après une longue période de repos forcé, la troupe de théâtre les Fous Velins donnera une représentation d’une nouvelle inédite de Michel Ventre . Venez vous divertir en passant un bon moment en notre compagnie. lesfousvelins@hotmail.com +33 6 13 32 42 30 http://lesfousvelins.over-blog.com/ L’agence matrimoniale que dirige Gabrielle a déjà une belle clientèle, disparate certes, mais intéressante. Et les deux nouveaux inscrits de la journée ne manquent pas d’originalité, ni de personnalité… dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville