L'Age d'or

L’Age d’or

du vendredi 10 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022

10 au 19 juin 2022 Tout public THÉÂTRE 3615 DAKOTA Rayons de soleil qui me chauffent le visage. Il fait bon sur le toit du théâtre. C’est la saison des tomates, j’en détache une belle. Un garçon arrive. On la partage. Il me demande quel âge j’ai. Je lui dis que j’ai pas d’âge. Il me répond que lui non plus. L’enfance, l’âge adulte, la vieillesse, tout ça c’est des inventions, il dit, on peut en faire une ratatouille ! Il me donne une carte, on part en balade dans le quartier, on est tout un groupe. On rencontre une petite fille de huit ans qui nous invite à son pot de départ à la retraite. Plus loin, il y a un papa qui raconte qu’il a peur du loup. Après, on va boire le thé chez Peter Pan, un TRÈS vieux Peter Pan. On se balade comme ça dans le monde des âges mélangés. À la fin de l’expédition, les gens rentrent chez eux. Moi je rentre au théâtre. Le garçon me demande pourquoi. Je lui réponds que c’est ma maison. VERSION EN SALLE les 10, 11 et 12 juin. VERSION ITINÉRANTE « SAFARI » les 18 et 19 juin. Les horaires de la version « Safari » seront annoncés en cours de saison. **Distribution** 3615 DAKOTA | Conception : Nicolas Chapoulier | Distribution : en cours Production : 3615 Dakota et Les 3 points de suspension | Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève

De 10 à 25 francs

Pour arrêter d’écouter ce que notre âge nous dicte.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève



