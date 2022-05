L’Âge d’or Marseille 1er Arrondissement, 29 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

L’Âge d’or Centre Commercial Bourse 17 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-06-29 – 2022-06-29 Centre Commercial Bourse 17 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Au cœur d’un centre commercial, entre parcours théâtralisé et visite guidée, L’Âge d’or questionne les idéaux inscrits dans l’architecture marchande. L’expérience, inédite et profondément décalée, invite les spectateur.ice.s à s’interroger sur la manière dont cet espace ultra-codé agit sur elles et eux. Une observation participante qui les remet au centre du jeu.



Bureaux administratifs, banques ou centres commerciaux… dans son travail autour de l’architecture, du pouvoir et du capitalisme, le duo d’artistes suisses Igor Cardellini et Tomas Gonzalez propose une déambulation surprenante qui emprunte aux dispositifs des visites touristiques des sites archéologiques ou muséaux. Ici à Marseille, dans le Centre Bourse, L’âge d’or exhibe ce simulacre de la ville globalisée qu’est le mall à l’américaine. Casque sur les oreilles, accompagné.e.s d’un.e guide, les spectateur.ice.s découvrent les espaces, l’évolution mais également certains enjeux de ce lieu emblématique de la consommation de masse et promesse d’accession au bonheur. Une proposition documentée et adaptée à l’histoire de la ville, érudite et ludique.



Création 2021

Conception et texte : Igor Cardellini, Tomas Gonzalez

Assistant à la mise en scène : Pierre-Angelo Zavaglia

Regard extérieur : Adina Secrétan

Avec Dominique Gilliot



Durée 1 h 10

Conseillé à partir de 14 ans

