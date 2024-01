L’âge d’or du jazz au cinéma | Par Laurent de Wilde Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et la Médiathèque Musicale de Paris s’associent pour vous proposer un cycle de conférences sur la thématique « Jazz et cinéma ». Cette séance sera animée par le jazzman Laurent de Wilde !

« Pianiste surdoué, touche-à-tout génial, normalien, écrivain, compositeur, chroniqueur, chef d’orchestre et documentariste côtoyant les légendes du jazz comme les DJ du moment, Laurent de Wilde tricote des rythmes et des mélodies aux couleurs toujours imprévues. Récompensé aux Victoires du Jazz pour son album Spoon-a-Rhythm, il est également l’auteur d’une biographie de référence sur Thelonious Monk, ouvrage lauréat du prix Charles Delaunay du meilleur livre sur le jazz et du prix Pelléas. En 2017, le pianiste revisite le répertoire de Monk à l’occasion du centenaire de sa naissance, altérant la forme et éclatant les harmonies pour rendre hommage à cette figure incontournable du jazz. En vrai passionné, il continue ses déambulations musicales avec un nouveau livre, Robert Moog, sur l’ingénieur pionnier considéré comme l’inventeur du synthétiseur modulaire. » [Texte Etonnants voyageurs, Saint-Malo]

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

