Vendôme Hôtel du Saillant Loir-et-Cher, Vendôme L’âge d’or des Bourbons-Vendôme et des jetons de compte : XVIe-XVIIe siècles Hôtel du Saillant Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

L’âge d’or des Bourbons-Vendôme et des jetons de compte : XVIe-XVIIe siècles Hôtel du Saillant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vendôme. L’âge d’or des Bourbons-Vendôme et des jetons de compte : XVIe-XVIIe siècles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du Saillant Exposition présentée par la Société Archéologique et Littéraire du Vendômois. Hôtel du Saillant 47/49 rue Poterie 41100 Vendôme Vendôme Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel du Saillant Adresse 47/49 rue Poterie 41100 Vendôme Ville Vendôme lieuville Hôtel du Saillant Vendôme