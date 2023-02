L’Âge d’or de la musique pour orgue en France et en Allemagne dans la première moitié du XVIIIe siècle / Apogée de la facture et de la littérature pour orgue en France et en Allemagne de 1700 à 1750 Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR Nous irons à la découverte des plus beaux instruments français et allemands de la première moitié du 18e siècle, et des deux organistes les plus célèbres de l’époque : Louis Marchand en France, et J.S.Bach en Allemagne Nous suivrons Louis Marchand dans sa vie d’aventurier et J.S.Bach dans ses multiples activités.. Conférence animée par Jean-Claude Langain, organiste. Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

