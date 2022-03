L’âge de nos pères Hédé-Bazouges, 24 mars 2022, Hédé-Bazouges.

L’âge de nos pères Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Hédé-Bazouges

2022-03-24 – 2022-03-24 Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis

Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges

Par le collectif Lacavale

Pour la création de ce spectacle, les cinq membres du collectif lacavale, deux femmes et trois hommes, décident de réaliser collectivement un documentaire sur les origines du patriarcat. Chacun·e recueille alors des témoignages, tous édifiants, tous sidérants. Et ce projet devient brûlant et titanesque. La violence systémique à l’œuvre dans notre société, car c’est bien là le sujet, renvoie chacun·e des protagonistes à sa propre histoire, à son propre père, à sa propre violence. Ils et elles se confrontent et s’affrontent, débattent et doutent.

« Nous voulons repenser le monde qui nous a été transmis, et que nous voulons nous aussi transmettre », expliquent-ils·elles.

L’âge de nos pères est un spectacle sur le groupe, familial ou social, qu’on choisit ou qu’on subit, et la façon dont il nous traverse, nous porte et nous bouscule.

