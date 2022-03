L’âge de la prune de Aristides Vargas Théâtre le Galpon, 14 juin 2022, Petit-Lancy.

L’âge de la prune de Aristides Vargas

du mardi 14 juin au jeudi 14 juillet à Théâtre le Galpon

Des grands-mères, des mères, des tantes et des petites filles prennent la parole comme on cherche l’air lorsque l’on suffoque. Une tentative de fuir la maison familiale, où elles sont réduites à des tâches de service et d’entretien, pour expérimenter la tendresse et chercher un épanouissement hors de toute soumission. Le prunier, symbole de la maison auquel elles confient leurs secrets, espoirs et rêves, est à la fois complice, ami et ennemi. Les personnages de la pièce évoluent entre souvenirs puisés dans la mémoire collective de la famille et relation épistolaire tour à tour douloureuse, joyeuse et conflictuelle. La musique jouée (instruments à cordes et percussions) donne un relief particulier aux récits qui se déploient au cœur d’un dispositif vidéo (mapping). Une création de théâtre en musique qui nous invite à pénétrer la réalité réinventée et magique de plusieurs générations de femmes qui vivent côte à côte et qui prennent enfin la parole.

Prix des places, sauf exceptions : 25F Tarif de soutien 22F Plein tarif 15F OCE, AVS, AI, P 10F Professionnels des arts de la scène, Le mercredi (sauf exceptions) : entrée à prix libre

Un délire merveilleux entre vie, mort, solitude et espérance

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T20:00:00 2022-06-14T21:30:00;2022-06-15T20:00:00 2022-06-15T21:30:00;2022-06-16T20:00:00 2022-06-16T21:30:00;2022-06-17T20:00:00 2022-06-17T21:30:00;2022-06-18T20:00:00 2022-06-18T21:30:00;2022-06-19T18:00:00 2022-06-19T19:30:00;2022-06-21T20:00:00 2022-06-21T21:30:00;2022-06-22T20:00:00 2022-06-22T21:30:00;2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T21:30:00;2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T21:30:00;2022-06-25T20:00:00 2022-06-25T21:30:00;2022-06-28T20:00:00 2022-06-28T21:30:00;2022-06-29T20:00:00 2022-06-29T21:30:00;2022-06-30T20:00:00 2022-06-30T21:30:00;2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T21:30:00;2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T21:30:00;2022-07-05T20:00:00 2022-07-05T21:30:00;2022-07-06T20:00:00 2022-07-06T21:30:00;2022-07-07T20:00:00 2022-07-07T21:30:00;2022-07-08T20:00:00 2022-07-08T21:30:00;2022-07-09T20:00:00 2022-07-09T21:30:00;2022-07-12T20:00:00 2022-07-12T21:30:00;2022-07-13T20:00:00 2022-07-13T21:30:00;2022-07-14T20:00:00 2022-07-14T21:30:00