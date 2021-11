Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse L’Âge de glace : les lois de l’univers Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’Âge de glace : les lois de l’univers Espace Bonnefoy, 19 janvier 2022, Toulouse. L’Âge de glace : les lois de l’univers

Espace Bonnefoy, le mercredi 19 janvier 2022 à 16:00

Cinéma ——— **Mike Thurmeier, 2016, 1h34** L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’_Âge de glace_. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T16:00:00 2022-01-19T18:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse