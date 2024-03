L’âge de Glace dans la Vallée de la Doller Sewen, dimanche 21 avril 2024.

L’âge de Glace dans la Vallée de la Doller Sewen Haut-Rhin

Au cours d’un parcours bucolique et vivifiant, avec 8 km et 180m de dénivelé positif, partez sur les traces laissées par les glaciers dans nos paysages. Accompagné par un animateur spécialisé de la Maison de la Terre.

Réservations et renseignements par téléphone au 06 47 29 16 20.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est maison.terre.alsace@gmail.com

