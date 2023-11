L’Âge de détruire Théâtre Ouvert Paris, 11 mars 2024, Paris.

Du lundi 11 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

samedi

de 18h00 à 19h30

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. A partir de 14 ans. payant

Places de 8 à 20€

Tarif unique le jeudi 10€

PASS Culture

L’Âge de détruire, c’est un thriller du quotidien, le parcours d’émancipation d’une fille, Elsa, à travers les lieux et les objets qui composent le décor et les témoins silencieux de son histoire.

D’après le roman L’Âge de détruire de Pauline Peyrade (ed. de Minuit 2023, Prix Goncourt du premier roman 2023)

Justine Berthillot et Pauline Peyrade se retrouvent au plateau pour composer une « lecture – action », forme hybride inspirée de la frontalité de la performance, de l’esthétique de l’installation, du dépouillement de la lecture. Au plus proche de leurs écritures, de la page et du muscle, des gestes et de la littérature, elles portent ensemble l’histoire de la jeune Elsa, victime d’une mère abusive.

Composé en deux parties, le spectacle offre un récit visuel qui nous plonge dans l’appartement de la petite Elsa et de sa mère au moment de leur installation : le portrait d’un lieu et d’une femme en détresse, d’une mère abusive qui peine à habiter son espace de vie.

À l’intérieur de cela, surgit la littérature, frontale et dépouillée, qui explore la mémoire des murs, des corps et des voix qui hantent ces lieux, jusqu’à l’affrontement des deux femmes. Un geste tressé de corps et de mots qui dit les batailles du présent et les gestes d’une fille pour en finir avec l’héritage de la violence.

« L’âge de comprendre : l’âge de détruire… Et ainsi de suite. »

Virginia Woolf, Journal d’un écrivain

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

