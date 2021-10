L’AFTERWORK the KEY Paris tous les jeudis ! The key Paris, 30 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 30 septembre au 8 décembre 2021 :

jeudi de 19h à 2h

payant

L’AFTERWORK the KEY Paris vous présente pour la rentrée son Opening et vous fait découvrir un lieu incroyable au cœur de Paris On découvre, trinque, rencontre, papote et surtout on danse ! De 19H-21H TOUT EST EN OPEN & A VOLONTÉ !

► OPEN BOISSONS (Bulles & Softs)

► OPEN BUFFET

– 21H (Ouverture du DANCEFLOOR avec son DJ référent)

DANCEFLOOR (musique généraliste et festive)

The Key Paris profite d’une situation exceptionnelle en plein cœur de Paris, à la Madeleine, dans un cadre unique et prestigieux, et à deux pas de l’Opéra Garnier.

Il est devenu un lieu incontournable de la nuit parisienne, un des plus grands clubs parisiens avec des écrans à LED sur tout le long de la salle et des jeux de lumière d’exception.

La qualité et la performance du Sound système et light show vous feront passer une soirée intense et inoubliable !

REGLEMENT AFTER WORK :

RÈGLEMENT DIRECTEMENT SUR PLACE LE SOIR MÊME

OU EN PRÉVENTE = PAS DE FILE D’ATTENTE, PLACE RÉSERVÉE A 100%

BILLET EN PRÉVENTE ICI SUR :

https://www.weezevent.com/lafterwork-the-key-pari

The key Paris 8 boulevard de la Madeleine Paris 75009

8, 12, 14 : Madeleine (121m) 3, 7, 8 : Opéra (373m) Madeleine Opera



Contact :Events2gether 0972574972 contact@events2gether.fr https://www.events2gether.com/ https://www.facebook.com/afterwork4company 0661065550 contact@events2gether.fr

Date complète :

