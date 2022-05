L’AFTERWORK – LE CELLIER DU PIC Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc

L’AFTERWORK – LE CELLIER DU PIC Saint-Gély-du-Fesc, 20 mai 2022, Saint-Gély-du-Fesc. L’AFTERWORK – LE CELLIER DU PIC Saint-Gély-du-Fesc

2022-05-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-20 23:00:00 23:00:00

Une soirée de dégustations de nos vins, au pied de la cave coopérative, avec Food-trucks et ambiance musicale, le tout dans la convivialité et la bonne humeur de 18h à 23h.

caveau.stgely@vpic.fr +33 4 67 84 21 96

EUR 5 5

