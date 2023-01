L’AFTERWORK DU PALATIUM Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Après deux mois de repos, il est maintenant temps de retrouver le chemin du Palatium pour la première édition de l’année 2023. Rendez-vous dès 19h place de la Trémoille à Laval pour venir déguster planche apéro, tapas, vin et cocktail. ➤

IBANO & RENEGAT aux platines !

Disco, funk, deep, house & bien plus encore

⁠

➤ ⁠

× Entrée gratuite⁠

× Afterwork interdit aux mineurs⁠

× Terrasse extérieure ouverte

⁠

➤ ⁠

F&FC Agency⁠ L’Afterwork du Palatium l Jeudi 02 Février https://www.facebook.com/events/909207310524263?ref=newsfeed Laval

