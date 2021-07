Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime L’afterwork du jeudi #3 Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

L’afterwork du jeudi #3 Le Havre, 5 août 2021, Le Havre. L’afterwork du jeudi #3 2021-08-05 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-05 22:00:00 22:00:00

Le Havre Seine-Maritime L’afterwork du jeudi revient pour sa 3ème session.

Rendez-vous à 18h30 sur le rooftop de la Cité numérique pour déguster planches apéritives et boissons locales proposées par le Pixel Café by Aboun. Au programme :

DJ Set House / Tech House avec Isa Ninja, La Berthe, Coban et Ipkiss. L’équipe French Tech havraise se tiendra à votre disposition de 18h30 à 22h pour vous présenter l’offre de services de la Cité numérique. Réservation table et boissons spécifiques :

abounrestaurant@gmail.com / 07 68 98 82 53 L’afterwork du jeudi revient pour sa 3ème session.

Rendez-vous à 18h30 sur le rooftop de la Cité numérique pour déguster planches apéritives et boissons locales proposées par le Pixel Café by Aboun. Au programme :

DJ Set House / Tech House avec… https://lafrenchtech-lh.fr/les-afterworks-du-jeudi/ L’afterwork du jeudi revient pour sa 3ème session.

Rendez-vous à 18h30 sur le rooftop de la Cité numérique pour déguster planches apéritives et boissons locales proposées par le Pixel Café by Aboun. Au programme :

DJ Set House / Tech House avec Isa Ninja, La Berthe, Coban et Ipkiss. L’équipe French Tech havraise se tiendra à votre disposition de 18h30 à 22h pour vous présenter l’offre de services de la Cité numérique. Réservation table et boissons spécifiques :

abounrestaurant@gmail.com / 07 68 98 82 53 dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.48956#0.1249