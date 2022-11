L’AFTERWORK DE NOËL DU BIKINI ! Toulouse, 15 décembre 2022, Toulouse.

L’AFTERWORK DE NOËL DU BIKINI !

LE BIKINI Parc Technologique du Canal RAMONVILLE-SAINT-AGNE Toulouse

2022-12-15 18:00:00 – 2022-12-15 02:00:00

Parc Technologique du Canal LE BIKINI

Toulouse

Haute-Garonne

Au programme :

Des jeux et animations pour débuter la soirée : Karaoké, Quiz et Blind-test de Noël avec de nombreux lots à la clef ! (un an de concerts au Bikini à gagner et plein d’autres surprises !! )

Et en deuxième partie de soirée on enchaine sur un mix avec le meilleur des années 80, 90 et 2000 pour terminer en beauté sur le dancefloor !!

Coté restauration : des stands de food hivernales, du vin chaud & une nouvelle carte de cocktail de noël !

Et en bonus : un photocall avec le vrai Père Noël !

C’est l’occasion de se retrouver entre amis, entre collègues, en amoureux et de redécouvrir Le Bikini dans une ambiance de Noël pour une soirée festive de fin d’année !

Parc Technologique du Canal LE BIKINI Toulouse

